Marocco, Amrabat: «Ho molta fiducia in questa squadra. È molto bello essere qui»

Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina, ha parlato dal ritiro del Marocco circa il prossimo Mondiale.

MONDIALE – «Ho molta fiducia in questa squadra. È molto bello essere qui, ma non siamo qua soltanto per tre partite. Possiamo fare qualcosa di speciale e rendere il popolo molto orgoglioso. Naturalmente siamo in un girone molto difficile. Ritengo che Belgio e Croazia siano due squadre molto forti, e anche con il Canada non è facile. Ma noi siamo il Marocco. Dobbiamo crederci. Dobbiamo credere di poter fare qualcosa. Dobbiamo credere di poter vincere. Dobbiamo lottare l’uno per l’altro».