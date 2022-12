Il Marocco gioca per la storia: mai una squadra africana in semifinale

Il Marocco oggi sarà in campo contro il Portogallo per giocare anche con la storia visto che una squadra africana non è mai arrivata in semifinale

Una Nazionale spinta da un Continente intero. Dopo aver battuto la Spagna, Hakimi e compagni credono nell’impresa contro un Portogallo ancora senza Ronaldo. Partita ancora più difficile rispetto a quella con gli spagnoli, ma nel calcio tutto è possibile. La formazione di Regragui è in salute, il gruppo è forte e ora naviga sulla scia dell’entusiasmo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.