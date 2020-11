L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato dell’intesa raggiunta con i calciatori per lo slittamento degli stipendi

L’amministatore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

STIPENDI – «Abbiamo convenuto di far slittare di qualche mese il pagamento degli stipendi di luglio e agosto. Per venirci incontro in questa fase critica per il calcio. E non solo per il calcio».

FLESSIBILITA‘ – «Certamente. Ne stiamo parlando in questi giorni con gli altri club e i vertici del calcio. L’idea è di rendere più flessibili i pagamenti ai calciatori. Ovviamente mi riferisco solo alla Serie A».

IDEA – «Senza il pubblico negli stadi e senza i relativi incassi, le società dipendono dai bonifici dei broadcaster televisivi e degli sponsor, che avvengono in tempi lunghi. Sarà bene lasciare i club liberi di pattuire con i propri tesserati maggior flessibilità nei pagamenti».

BUSTA PAGA MENSILE – «Non discuto questo. Basterebbe fissare una base minima mensile, dilazionando gli oneri maggiori nel corso della stagione. In questo modo gli ingaggi più rilevanti peserebbero meno sulle innumerevoli scadenze dei club. Del resto negli altri Paesi funziona già così, perché non farlo anche noi?».

FUTURO – «Sono ottimista. Ce la faremo a superare questo momento e a ritrovare la giusta rotta».