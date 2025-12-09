Marotta a Sky prima di Inter Liverpool: «Oggi sarà difficile nonostante si dica che siano in crisi. Salah? Non entro nel merito ma è strano. Non facciamo calcoli»

Marotta a Sky prima di Inter Liverpool: il presidente nerazzurro ha antipato così il match delle 21 di Champions League. Le sue parole

Nel prepartita di Inter Liverpool, valido per il 6° turno della League Phase di Champions League, Beppe Marotta, presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare una sfida decisiva e dal peso specifico enorme. Il dirigente ha toccato diversi temi: dagli obiettivi di qualificazione agli ottavi alla crescita del gruppo negli ultimi anni, passando per il mercato e per la situazione legata a Salah.

QUANTI PUNTI CI VOGLIONO PER GLI OTTAVI? IL LIVERPOOL IN CRISI SPAVENTA? – «I calcoli non li abbiamo fatti, vorremmo ripetere una prestazione come quella di sabato. Sarà difficile perché l’avversario è di grande spessore. Nonostante si dica che sia in crisi è campione in carica, una società che ha investito circa mezzo miliardo negli acquisti. Ha campioni che sono difficili da affrontare».

OGGI RIAFFRONTIAMO IL LIVERPOOL QUASI ALLA PARI RISPETTO ALL’ULTIMA VOLTA CON INZAGHI, COME SI PUO’ CRESCERE ANCORA? – «Abbiamo acquisito tanta esperienza, credo che sia un valore importante in queste competizioni. Di quelli che giocano stasera, in quella partita ce n’erano tanti. In questi 3 anni hanno acquisito molta esperienza, mentalità vincente, capiscono la differenza tra una partita di Champions e una di campionato».

DOMENICA ALLA SCALA ERO PIU’ RILASSATO? – «Era un diversivo, la Scala vera».

IL LAVORO FATTO SUL MERCATO – «Grazie, devo dire che al di là della squadra che va in campo ce n’è una fatta di collaboratori come Ausilio e Baccin, l’importante è che ci sia una società forte. Accanto alla squadra che fa bene in campo ci deve essere una società forte. Queste sono le regole, noi le possiamo mettere in pratica perché la proprietà ci ha delegato a farlo e quindi le facciamo nel migliore dei modi. Poi i risultati possono venire o no, ma questo modello ci convince molto».

COSA HA DETTO SALAH PUO’ CARICARE IL LIVERPOOL? – «Non voglio entrare nel meriti perché è una dinamica che non conosco, lo vedo un po’ strano perché lui è un ottimo giocatore. Il fatto che il Liverpool rinunci a lui è tanta cosa. Non so se questa assenza riesca a caricarli, credo che siano giocatori importanti che si caricano da soli. Hanno una mentalità vincente».