Marotta: «Tifosi arrabbiati? Hanno ragione. Il rinvio è una sconfitta per il sistema calcio»

Beppe Marotta ha parlato anche al Corriere dello Sport dopo la decisione del Governo di rinviare le cinque partite che si sarebbero dovute disputare a porte chiuse. Queste le parole dell’ad nerazzurro.

EUROPA LEAGUE – «Sacrificare la EL? Stupidaggini. Chi lo dice non sa come lavoriamo qui all’Inter. L’Europa League per noi è una competizione importante e non sacrifichiamo niente».

SCONFITTA – «La mia non è una questione di principio: siamo di fronte purtroppo a uno scenario che non è più razionale, a una situazione totalmente squilibrata sotto l’aspetto competitivo. L’Inter e il Sassuolo, tanto per fare due esempi, non giocano da due giornate, mentre altre formazioni hanno disputato tutte le partite. Vi sembra normale?».

TIFOSI ARRABBIATI – «Li capisco benissimo e sono d’accordo con loro».

RECUPERO SAMP – «Una data? Non riesco a immaginarla neppure io. La realtà è che, se l’Inter vince sempre, una data non c’è»