Marroccu: «Nicola? Se non ce lo portano via, il progetto continuerà con lui»

Francesco Marroccu, direttore sportivo del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro l’Inter. Le sue parole.

NICOLA – «Se non ce lo dovessero portar via, non c’è dubbio che il progetto continuerà con lui».

SALVEZZA – «Siamo sicuri di portare a casa il risultato. Nell’ottica delle tre partite credo che raccoglieremo quanto ci siamo meritati nel corso della salvezza».

CALCIOMERCATO – «Raggiungendo la salvezza vorremmo proseguire il mix tra giovani ed esperti che ci ha contraddistinti fin qui. Chiaramente non sta bene parlare prima del raggiungimento dell’obiettivo»