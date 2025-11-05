Marsiglia Atalanta, dove seguirla: ecco dove vedere la sfida di Champions League in tv o in streaming! Le informazioni

Atalanta News
Dopo lo scialbo 0-0 contro lo Slavia Praga, l’Atalanta torna protagonista in Europa nella quarta giornata della fase a girone unico di Champions League 2025-26. La Dea sarà di scena nello spettacolare scenario dell’Orange Vélodrome, dove affronterà il Marsiglia con l’obiettivo di confermare la tradizione positiva contro i francesi.
Dall’altra parte, la formazione di Roberto De Zerbi cercherà di riscattare il ko rimediato contro lo Sporting e di scavalcare in classifica proprio i nerazzurri, attualmente diciassettesimi. La graduatoria vede infatti l’Atalanta a quota 4 punti, con il Marsiglia subito dietro a 3. Una sfida che promette scintille e che potrebbe rivelarsi già decisiva per il cammino europeo di entrambe le squadre.
DOVE VEDERLA
• Orario: 21.00
• Canale TV: Sky
• Streaming: Sky Go, NOW
