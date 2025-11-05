 Marsiglia Atalanta, dove seguirla: ecco dove vedere la sfida di Champions League in tv o in streaming! Le informazioni
Atalanta News

Marsiglia Atalanta, dove seguirla: ecco dove vedere la sfida di Champions League in tv o in streaming! Le informazioni

1 minuto ago

juric

Marsiglia Atalanta: ecco dove vedere in diretta la partita di Champions League 2025/2026 in programma stasera

Dopo lo scialbo 0-0 contro lo Slavia Praga, l’Atalanta torna protagonista in Europa nella quarta giornata della fase a girone unico di Champions League 2025-26. La Dea sarà di scena nello spettacolare scenario dell’Orange Vélodrome, dove affronterà il Marsiglia con l’obiettivo di confermare la tradizione positiva contro i francesi.

Dall’altra parte, la formazione di Roberto De Zerbi cercherà di riscattare il ko rimediato contro lo Sporting e di scavalcare in classifica proprio i nerazzurri, attualmente diciassettesimi. La graduatoria vede infatti l’Atalanta a quota 4 punti, con il Marsiglia subito dietro a 3. Una sfida che promette scintille e che potrebbe rivelarsi già decisiva per il cammino europeo di entrambe le squadre.

DOVE VEDERLA

• Orario: 21.00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, NOW

LEGGI ANCHE – Champions League 2025/2026: calendario, risultati, classifica

