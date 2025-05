Marsiglia, De Zerbi dopo il pareggio contro il Lille difende Rulli: «Preso un gol stupido, ma se siamo secondi è gran parte merito suo»

Marsiglia, De Zerbi dopo il pareggio contro il Lille difende Rulli nella conferenza stampa post partita

Manca il match point decisivo per la qualificazione in Champions League il Marsiglia di Roberto De Zerbi, dopo il pareggio in casa del Lille per 1-1, con l’errore in costruzione di Rulli che è costato caro alla squadra dell’allenatore italiano.

Nella conferenza stampa post partita, però, il tecnico ha difeso fortemente il suo portiere, con queste parole: «Abbiamo subito un gol stupido. Rulli avrebbe potuto passare a Kondogbia che era libero. L’ho visto di nuovo in TV: un rischio inutile, ma succede e ricordiamo che se siamo secondi è in gran parte merito di Rulli. Giocare qui con una tale personalità, controllando la partita dalla A alla Z, è davvero bello…».