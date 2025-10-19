Marsiglia primo in Ligue 1: Greenwood devastante e De Zerbi gode in vetta al campionato francese. Piazzato il sorpasso al PSG

L’ottava giornata della Ligue 1 2025/2026 ha riscritto la geografia della classifica, regalando un weekend di sorpassi e conferme. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi ha sfruttato appieno i passi falsi delle rivali, balzando da solo in testa al campionato. Un evento che non accadeva dal lontano maggio 2010, l’anno in cui l’OM vinse il suo ultimo titolo nazionale.

A spianare la strada ai marsigliesi è stato un sabato di risultati inaspettati. Il Paris Saint-Germain, pur protagonista di una rimonta orgogliosa in casa (capace di recuperare dall’1-3 al 3-3 contro l’ottimo Strasburgo), ha lasciato per strada due punti pesanti. È andata peggio al Lione, crollato 2-3 sul campo del Nizza. Così, l’OM si è preso il palcoscenico con una prestazione dominante al Velodrome.

Contro il Le Havre, la squadra di De Zerbi ha trionfato per 6-2 in rimonta. Dopo essere andati sotto al 24′ (gol di Kechta), i padroni di casa sono stati presi per mano da un Mason Greenwood in stato di grazia, autore di un poker sensazionale. L’attaccante inglese ex Manchester United ha pareggiato su rigore al 35′ (guadagnato da Aubameyang), per poi scatenarsi nel secondo tempo: complice l’espulsione di Lloris tra gli ospiti, Greenwood ha siglato tre reti in nove minuti, tra il 67′ e il 76′.

Questa è la quarta vittoria consecutiva in campionato per l’OM (18 punti in 8 giornate) e la settima di fila in casa, a dimostrazione della solidità trovata con De Zerbi. Con 19 gol fatti e solo 6 subiti, il Marsiglia vanta ora il miglior attacco e la miglior difesa della Ligue 1. Greenwood è il trascinatore assoluto: 7 gol e 4 assist in 8 partite di campionato (22 reti in 36 gare stagionali).

In attesa di altri test, il Velodrome torna a sognare un testa a testa col PSG. Il calendario ora prevede la trasferta europea con lo Sporting Lisbona, poi un ciclo intenso con Lens, Angers, Auxerre e Brest, inframmezzato dalla sfida di coppa contro l’Atalanta.

