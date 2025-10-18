Cristiano Ronaldo tocca quota 950 gol con una magia! L’Al-Nassr resta ‘imbattibile’ e tiene l’Al-Hilal di Inzaghi a distanza

Cristiano Ronaldo segna il 950º gol: l’Al-Nassr continua la marcia da imbattuta e tiene l’Al-Hilal di Inzaghi a distanza

Cristiano Ronaldo non conosce soste. Nella sua nuova avventura in Arabia Saudita, l’ex fuoriclasse di Real Madrid, Manchester United e Juventus continua a brillare come stella dell’Al-Nassr, protagonista di un avvio di stagione impeccabile con cinque vittorie su cinque in Saudi Pro League. L’ultima è arrivata contro il modesto Al-Fateh, travolto 5-1 grazie soprattutto alla tripletta dell’altro portoghese, l’ex Milan João Félix.

E pensare che poco prima del gol del 2-1 Ronaldo aveva fallito un rigore: ma la sua reazione è stata immediata, con un capolavoro balistico dal limite sinistro dell’area, un destro a giro che si è insaccato all’incrocio dei pali. A segno anche l’ex juventino Coman, mentre Sadio Mané ha firmato l’assist per la rete più significativa della serata: il 950º gol in carriera di CR7, che ha già toccato quota 800 con le sole maglie di club.

In vetta alla classifica resta dunque saldo l’Al-Nassr, che mantiene quattro punti di vantaggio sull’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Nonostante il netto 5-0 rifilato all’Al-Ettifaq, con doppiette di Marcos Leonardo e Darwin Núñez e la firma di Ruben Neves, Milinković-Savić e compagni non sono riusciti a ridurre il distacco dai gialloblù, sempre più padroni della scena saudita.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

