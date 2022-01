Marsiglia, mercato bloccato fino al 2023: la decisione della FIFA

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La FIFA ha ufficialmente bloccato le prossime due sessioni di mercato del Marsiglia. Il motivo della decisione

Guai in casa Marsiglia, dove l’affare Gueye è costato caro. Il giocatore nel 2020 passò all’OM dopo aver firmato, solo poche ore prima, un pre-contratto con il Watford. La FIFA ha deciso quindi di sospendere il giocatore per quattro mesi e non solo.

Fino all’inverno del 2023, infatti, il club non potrà operare sul mercato. La società però non ci sta e, secondo RMC Sport, è già pronta a presentare ricorso al TAR di Losanna.