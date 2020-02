Marusic: «Siamo una famiglia, ora mi sento meglio fisicamente»

Il laterale della Lazio, Adam Marusic, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel dopo la vittoria contro il Genoa

MATCH – «Giovavamo contro una squadra forte. Abbiamo segnato dopo due minuti e disputato una prima mezz’ora positiva, poi loro sono cresciuti. La cosa più importante comunque è aver trovato i tre punti. Io mi sento molto meglio fisicamente, non cambia per me giocare a destra o sinistra. Gioco dove vuole il mister, ora ho fatto queste tre gare dal primo minuto e dobbiamo tutti continuare così».

GOL – «Devo ancora rivederlo. Sulla sponda di Caicedo ho visto che mi venivano davanti due difensori, ma sono andato avanti e ho tirato. Siamo una grande famiglia, anche Vavro oggi ha giocato una grande partita. Non era facile sostituire Acerbi, non giocava da tanto tempo e gli abbiamo detto di farlo con fiducia. Siamo una grande squadra, chi gioca cinque minuti e chi novanta. Giochiamo tutti insieme, con grande motivazione e voglia. Poi vedremo cosa succede»