Mastantuono al Real Madrid, anche Mascherano (ex Barcellona) promuove l’acquisto: «L’ho allenato, è incredibile»

Mastantuono al Real Madrid, Mascherano (ex Barcellona) promuove l’acquisto. Le dichiarazioni dell’attuale allenatore dell’Inter Miami

Nelle ultime ore è arrivata l’ufficialità del Real Madrid per l’acquisto di Franco Mastantuono, talento appena 17enne del River Plate, che ha impreziosito il campionato Argentino nell’ultima stagione e pronto ad arrivare in Europa per mettersi in mostra.

Tra i pochi allenatori ad aver avuto il privilegio di vedere da vicino il Mastantuono, anche Javier Mascherano, ex difensore del Barcellona, allenatore dell’Inter Miami di Leo Messi, dopo l’esperienza in Under 20 della Nazionale Albiceleste dove ha consciuto l’ala.

Proprio Mascherano ha commentato l’acquisto del giocatore, per una cifra che si aggira attorno ai 63.2 milioni di euro compresi di bonus e spese accessorie, alla vigilia dall’esordio al Mondiale per Club della sua squadra, che inaugurerà il torneo.

DICHIARAZIONI – «Sta facendo un grande passo. Si trova in una delle migliori squadre in cui puoi essere al mondo, come il River, ma quando club come il Real Madrid o il Barcellona ti vengono a cercare, è difficile dire di no»

UNDER 20 – «L’ho allenato nella Sub 20 dell’Argentina quando ero commissario tecnico della Nazionale. È un giocatore incredibile, con molte qualità e una mentalità molto importante. Ha tutte le caratteristiche per avere successo in Europa. Dipenderà da lui, col tempo, mantenere il suo livello e dimostrare il suo valore».