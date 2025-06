Calciomercato estero, UFFICIALE Mastantuono al Real Madrid! Pagata la clausola di 45 milioni di euro per l’argentino

Il Real Madrid ha ufficializzato l’ingaggio di Franco Mastantuono, giovanissimo talento argentino classe 2007, battendo la concorrenza di numerosi top club europei. L’esterno offensivo del River Plate si unirà alla squadra spagnola a partire dal 14 agosto 2025, dopo la conclusione del Mondiale per Club FIFA.

Mastantuono ha firmato un contratto con scadenza giugno 2031, confermando l’intenzione del club madrileno di puntare forte su uno dei profili più promettenti del calcio sudamericano.

Il trasferimento di Franco Mastantuono diventa il più oneroso della storia del calcio argentino. Il River Plate ha comunicato l’attivazione della clausola rescissoria: il Real Madrid verserà una cifra complessiva di 63,2 milioni di euro (pari a 72,6 milioni di dollari). Di questa somma, circa 45 milioni di euro netti andranno al club argentino, mentre il resto sarà suddiviso tra imposte, contributi federali, commissioni e l’associazione calciatori.

L’impatto di Mastantuono con la prima squadra del River Plate è stato immediato. A soli 17 anni, è diventato il più giovane marcatore nella storia del club, segnando nel febbraio 2024. Nello stesso anno ha contribuito alla conquista della Supercoppa d’Argentina. Inoltre, ha fatto la storia anche con la nazionale: è il più giovane calciatore ad aver mai giocato una partita ufficiale con l’Argentina.

Il River Plate, attraverso un comunicato ufficiale, ha ringraziato Mastantuono per il suo percorso e la professionalità dimostrata: «Grazie, Franco, per la tua dedizione e il tuo talento. È un orgoglio vederti crescere nel Club. Ti auguriamo il meglio per questa nuova era dopo il Mondiale per Club».

Con questo colpo, il Real Madrid si assicura uno dei prospetti più brillanti del calcio mondiale, proseguendo nella strategia di investimento sui giovani talenti sudamericani.

COMUNICATO – «L’11 giugno 2025, Franco Mastantuono ha esercitato la sua clausola rescissoria congiuntamente al Real Madrid, rescindendo anticipatamente il suo contratto con il River Plate. Il giocatore si unirà al club spagnolo dopo la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025.

L’importo totale dell’operazione è stato di 63,2 milioni di euro, equivalenti a 72,6 milioni di dollari, il più grande trasferimento nella storia del calcio argentino. Il River Plate riceverà un incasso netto di 45 milioni di euro (51,7 milioni di dollari) .

La parte restante è distribuita come segue:

• 11,8 milioni di euro (13,6 milioni di dollari): autorità fiscali spagnole.

• 1,4 milioni di euro (1,6 milioni di dollari): Associazione dei calciatori.

• 0,9 milioni di euro (1 milione di dollari): Fondi strutturali AFA.

• 3,6 milioni di euro (4,1 milioni di dollari): decreto 510/2023.

• 0,5 milioni di euro (0,6 milioni di dollari): altre commissioni.

Grazie, Franco, per la tua dedizione e il tuo talento. È un orgoglio vederti crescere nel Club. Ti auguriamo il meglio per questa nuova era dopo il Mondiale per Club».