Massara: «Difensore? Manca pochissimo e non sono sicuro che riusciremo a fare qualcosa»

Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro lo Spezia

Ricky Massara, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio del match contro lo Spezia. Le sue parole.

MERCATO – «Vedremo, mancano poche ore, se ci sarà l’opportunità di migliorare a condizione accettabili lo prenderemo in considerazione».

KABAK E ALTRI DIFENSORI – «Stiamo valutando se ci sono delle condizioni plausibili per andare avanti, anche questo è uno dei nomi che rientrano. Manca pochissimo e non sono sicuro che faremo ancora qualcosa. Se succederà qualcosa sarà esclusivamente nel reparto dei difensori centrali ma mi sembra improbabile in questo momento».

DALOT – «Dalot è arrivato oggi stesso, siamo contenti, è un giocatore di qualità, saprà dare un contributo alla squadra».