Roma News
Massara nel pre partita di Milan Roma: «Partita che ci darà delle indicazioni chiare, Dybala fondamentale, ma il nostro attacco può ancora migliorare»
Massara nel pre partita di Milan Roma. Il dirigente giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di San Siro
Intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Roma, Frederic Massara, dirigente giallorosso ed ex rossonero, ha analizzato la sfida di San Siro e il momento della squadra di Gian Piero Gasperini, toccando diversi temi: dal ricordo di Giovanni Galeone alle soluzioni offensive della Roma, fino al suo ritorno nello stadio dove ha vissuto una parte importante della propria carriera dirigenziale.
RICORDO GALEONE – «Galeone è stato un allenatore che ha valorizzato al massimo i suoi calciatori e in molti hanno iniziato ad allenare grazie a lui».
LA PARTITA – «Il Milan è forte e San Siro è un campo molto difficile. Sicuramente ci darà delle indicazioni chiare sul nostro inizio e sul valore di questa squadra».
LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24
Formazioni ufficiali Milan Roma, le scelte dei due tecnici per la sfida della decima giornata di Serie A
Roma, contro il Milan in palio la vetta che manca ormai da dieci anni. Gasperini richiede alla sua squadra un nuovo step: ecco quale
Ultimissime
video
Spalletti Juventus, la prima volta in bianconero del tecnico: ecco tutti i retroscena che vi siete persi dallo stadio Zini – VIDEO di Andrea Bargione
Spalletti Juve, debutto vincente a Cremona: analisi e dettagli nascosti della prima notte bianconera allo Zini – VIDEO di Andrea...