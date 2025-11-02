 Massara: «Partita che ci darà delle indicazioni chiare»
Connect with us

Roma News

Massara nel pre partita di Milan Roma: «Partita che ci darà delle indicazioni chiare, Dybala fondamentale, ma il nostro attacco può ancora migliorare»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

4 secondi ago

on

By

Massara

Massara nel pre partita di Milan Roma. Il dirigente giallorosso ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d’inizio di San Siro

Intervenuto ai microfoni di DAZN nel prepartita di Milan-Roma, Frederic Massara, dirigente giallorosso ed ex rossonero, ha analizzato la sfida di San Siro e il momento della squadra di Gian Piero Gasperini, toccando diversi temi: dal ricordo di Giovanni Galeone alle soluzioni offensive della Roma, fino al suo ritorno nello stadio dove ha vissuto una parte importante della propria carriera dirigenziale.

RICORDO GALEONE – «Galeone è stato un allenatore che ha valorizzato al massimo i suoi calciatori e in molti hanno iniziato ad allenare grazie a lui».

LA PARTITA – «Il Milan è forte e San Siro è un campo molto difficile. Sicuramente ci darà delle indicazioni chiare sul nostro inizio e sul valore di questa squadra».

LEGGI L’INTERVISTA COMPLETA SU MILANNEWS24

Related Topics:

Milan News

Formazioni ufficiali Milan Roma, le scelte dei due tecnici per la sfida della decima giornata di Serie A

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

34 minuti ago

on

2 Novembre 2025

By

Gasperini Allegri DB1 8434
Continue Reading

Roma News

Roma, contro il Milan in palio la vetta che manca ormai da dieci anni. Gasperini richiede alla sua squadra un nuovo step: ecco quale

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

12 ore ago

on

2 Novembre 2025

By

Gasperini
Continue Reading