Massara prima di Roma Genoa: «Il mister vuole sempre il meglio per la squadra. Raspadori e Zirkzee? Nomi ricorrenti, ma ce ne sono anche altri. Ferguson? Nessun tema»

Massara prima di Roma Genoa: le parole del direttore sportivo dei giallorossi prima del match della 17a giornata di Serie A

Intervenuto nel prepartita, Frederic Massara, direttore sportivo della Roma, ha risposto alle domande di Sky sul momento della squadra a pochi minuti dall’inizio del match contro il Genoa, partendo dal messaggio lanciato da Gian Piero Gasperini nei confronti di Evan Ferguson, fino ad arrivare alle aspettative dei tifosi sul mercato di gennaio.

IL MESSAGGIO DI GASPERINI SU FERGUSON – «Il mister vuole sempre il meglio per la squadra, per la Roma, e pretende il massimo da tutti i suoi calciatori. Li stimola, ma allo stesso tempo dà loro la possibilità di dimostrare le proprie qualità, come succederà stasera per diversi giocatori. Abbiamo fiducia che Evan possa fare una bella partita e siamo convinti che darà il massimo».

ZIRKZEE E RASPADORI, CI SONO NOVITÀ? – «Sono nomi ricorrenti, ce ne sono anche altri. Il mercato aprirà tra quattro giorni e non voglio cercare alibi sulle difficoltà del mercato di gennaio. Vorremmo fare qualcosa per rinforzarci, se ci saranno opportunità di portare degli attaccanti o dei nomi importanti. Cercheremo di fare quello che sarà possibile, ma in questo momento non ci sono sviluppi».

TEMPI DEL MERCATO DI GENNAIO – «Vorrei fare cose corrette che possano davvero portarci un miglioramento. Non è una questione di tempistiche: tutti vorrebbero avere subito i migliori giocatori, ma a gennaio ci sono competizioni in corso, non solo nazionali ma anche internazionali, che incidono sui tempi. Cercheremo di fare le scelte giuste per ottenere un vero miglioramento della squadra».

IL FUTURO DI FERGUSON – «Ogni partita è un’opportunità per tutti i calciatori per dimostrare il loro valore. Non esiste un caso Ferguson. Come ho detto prima, cercheremo di trovare le soluzioni corrette e poi, tutti insieme, valuteremo cosa sarà meglio per i calciatori, ma soprattutto per la Roma e per i suoi obiettivi».