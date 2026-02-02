Massolin Inter, ora è anche ufficiale: il centrocampista in nerazzurro ma…non da subito! Il comunicato che spiega tutti i dettagli

Massolin Inter, è ufficiale: il centrocampista non arriva però subito in nerazzurro per questo motivo. Ecco cosa sta succedendo

L’ultimo squillo del mercato invernale nerazzurro guarda lontano. Mentre i riflettori erano puntati sui grandi nomi internazionali, l’Inter ha lavorato sotto traccia per assicurarsi uno dei prospetti più intriganti del panorama italiano. È ora ufficiale: Yanis Massolin è un nuovo giocatore nerazzurro. Dopo aver sondato piste complesse come quelle per Moussa Diaby (bloccato dal fondo PIF) e Curtis Jones, la dirigenza guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio ha scelto di investire con decisione sul talento cristallino del Modena, battendo la concorrenza di diversi club europei.

I dettagli dell’affare: investimento e prestito

L’operazione è stata definita con una formula intelligente, studiata per non interrompere il percorso di crescita del ragazzo. L’Inter si assicura il cartellino a titolo definitivo versando una cifra complessiva tra i 3,5 e i 4,5 milioni di euro (bonus inclusi). Massolin ha firmato un contratto a lungo termine, valido fino al 30 giugno 2030, ma non si trasferirà subito alla Pinetina. L’accordo prevede infatti che il giocatore rimanga in prestito al Modena fino al termine dell’attuale stagione. Una scelta strategica per permettergli di maturare ancora in Serie B senza le pressioni immediate di una squadra che sta lottando per lo Scudetto.

Chi è Massolin: un gigante dai piedi buoni

Nato in Francia nel 2002, Massolin è un centrocampista moderno dal profilo fisico impressionante. Alto ben 197 cm, domina il centrocampo con una presenza atletica fuori dal comune, ma sorprende per la qualità tecnica. Mancino naturale, possiede una visione di gioco e un’eleganza nelle movenze che hanno portato molti addetti ai lavori a paragonarlo all’ex juventino Adrien Rabiot. Tatticamente versatile, può agire sia da mezzala d’inserimento che da trequartista atipico, abile nel legare il gioco tra le linee (già 1 gol e 2 assist in stagione).

Per Cristian Chivu si tratta di un rinforzo di lusso per il futuro. La programmazione nerazzurra conferma la sua solidità: mentre la squadra vince oggi, la società costruisce già l’ossatura per domani.