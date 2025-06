Mastantuono al Real Madrid? Il presidente del River Plate rallenta: «Devono pagare la clausola fino all’ultimo centesimo»

Jorge Brito, presidente del River Plate, affronta le voci di mercato che vogliono Mastantuono, giovane talento argentino, lontano dal Monumental in questa estate accostandolo al Real Madrid.

Il Presidente, intervistato da ESPN Argentina, ha dichiarato che seppur sia stato trovato l’accordo e il talento argentino firmerà con i Blancos, il club spagnolo dovrà pagare interamente la clausola per permettere il trasferimento.

DICHIARAZIONI – «Se il giocatore vuole andarsene, se ne andrà. Pagata la clausola, non c’è molto da fare. La clausola, all’interno del contratto, dà al giocatore il diritto di andarsene altrove. Il club non può gestirla: se il giocatore decide di andarsene, fa valere la clausola».

Franco Mastantuono ha un contratto con il River Plate fino al 2026, ma solo qualche mese fa i Millonarios hanno aumentato il suo stipendio e la clausola proprio per evitare che 15 milioni di euro fossero un regalo per i grandi club europei, arrivando ad una più alta richiesta, pari a 45 milioni.

ALTRE DICHIARAZIONI – «Spesso si chiede perché non abbiano aumentato la sua clausola di molto. Non è che non ci abbia pensato. I rappresentanti ci hanno chiesto che non fosse una somma esorbitante; è pensata per far sì che i giocatori possano andarsene a un prezzo che sia comunque redditizio per il club. Mastantuono è uno dei talenti più importanti nel Paese negli ultimi 20 o 30 anni. Dobbiamo rispettare il contratto che abbiamo, difendere gli interessi del club fino all’ultimo centesimo e cercare di trattenere il giocatore il più a lungo possibile».