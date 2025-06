Real Madrid, battuto il PSG: sorpasso per il baby fenomeno Mastantuono, ecco le cifre e le date

Il Real Madrid ha superato la concorrenza del PSG per Mastantuono: il baby fenomeno del River Plate giocherà per i Blancos

Il Real Madrid ha battuto la concorrenza del Paris Saint-Germain e si è assicurato il talento argentino Franco Mastantuono. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i Blancos hanno raggiunto un accordo con il River Plate per una cifra di 40 milioni di euro, da versare in più rate. Il contratto, della durata di sei anni, è stato già firmato, anche se l’annuncio ufficiale da parte dei club non è ancora arrivato. Il River chiederà al Madrid di trattenere il giocatore fino al Mondiale per Club, e in quel caso Mastantuono approderà a Madrid solo ad agosto. Il giovane centrocampista, classe 2007, è considerato uno dei migliori prospetti emergenti del calcio sudamericano e rappresenta l’ennesimo investimento di lungo periodo da parte del club spagnolo.

Il Real Madrid seguiva il ragazzo già dal 2023, ma la trattativa ha subito un’accelerazione solo dopo l’inserimento del PSG, inizialmente in vantaggio nella corsa. Fondamentali si sono rivelati sia il viaggio a Buenos Aires del capo scout Juni Calafat, che ha incontrato personalmente la famiglia del giocatore, sia la telefonata dell’allenatore Xabi Alonso, che ha spiegato a Mastantuono il suo progetto tecnico. Questi contatti hanno convinto il 17enne a rifiutare le avances dei parigini e ad attendere la chiamata di Madrid. Il suo debutto in nazionale maggiore potrebbe avvenire l’11 giugno, nella sfida di qualificazione ai Mondiali tra Argentina e Colombia. Inoltre, potrebbe affrontare proprio il Real al Mondiale per Club, nel caso il River dovesse incrociare i campioni d’Europa nella fase a eliminazione diretta. Il colpo Mastantuono conferma la strategia del Madrid: investire su giovani di enorme prospettiva per garantire un futuro ricco di talento e continuità.