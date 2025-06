Materazzi: «Questa Inter può ripartire anche dopo il 5-0. Futuro Inzaghi? Non sta a me decidere, ma…»

Le parole di Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, sul futuro del club nerazzurro con Simone Inzaghi dopo la sconfitta contro il PSG. Tutti i dettagli

Marco Materazzi ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta dell’Inter in finale di Champions League per 5-0 contro il PSG.

SCONFITTA IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE – «Il calcio è così. E nell’epoca recente i giocatori hanno l’opportunità di ripartire ogni tre giorni».

FUTURO INZAGHI – «Se confermerei Inzaghi per ripartire? Non lo so, non sta a me decidere».