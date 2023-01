Materazzi: «Supercoppa? Si affrontano due grandi squadre che sembrano in difficoltà ma non lo sono»

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana tra nerazzurri e Milan

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato a poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana a Sportmediaset.

PAROLE – «Come si vince non posso dirlo certo io. E’ una partita difficile, dove si affrontano due grandi squadre che sembrano in difficoltà ma non lo sono, e quando c’è il derby di mezzo si tende sempre a dare qualcosa in più».