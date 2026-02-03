Calcio Estero
Mateta, dopo l’affare sfumato al Milan si opera? La decisione presa di comune accordo col Crystal Palace
I timori dello staff medico del Milan si sono rivelati non solo fondati, ma addirittura profetici. Il mancato tesseramento di Jean-Philippe Mateta, saltato clamorosamente dopo le visite di rito a Milano, trova ora una giustificazione clinica allarmante che scagiona la dirigenza rossonera da ogni accusa di eccessiva prudenza. Le perplessità fisiche che hanno spinto il club di via Aldo Rossi a frenare l’operazione erano legittime: per il possente attaccante del Crystal Palace, infatti, si profila ora concretamente lo spettro della sala operatoria.
A fare il punto della situazione è l’esperto di mercato internazionale Fabrizio Romano. Secondo le ultime indiscrezioni, il classe 1997 e lo staff sanitario delle Eagles si trovano davanti a un bivio cruciale e decideranno a breve se procedere con un intervento chirurgico al ginocchio. I problemi evidenziati proprio durante la doppia sessione di test svolta con il Diavolo si sono rivelati persistenti. La scelta di finire sotto i ferri viene valutata attentamente in una prospettiva strategica: l’obiettivo prioritario del bomber francese è risolvere definitivamente il guaio fisico per affrontare al meglio i prossimi sei mesi e, soprattutto, per non mettere a rischio la convocazione per la Coppa del Mondo estiva. Per il Milan, che cercava un rinforzo pronto subito, si tratta di un vero pericolo scampato.
🚨⚠️ Jean Philippe Mateta and Crystal Palace staff set to decide soon about knee surgery.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2026
Solution been considered ahead of next 6 months with #CPFC and World Cup incoming.
Follows knee issues detected during double medical tests sessions with AC Milan. pic.twitter.com/CbtjkZhhsB
