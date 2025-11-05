Matteo Brunori sicuro: «Palermo, il bello deve ancora arrivare! Miccoli? Lo sento e penso a questa cosa» - Calcio News 24

Matteo Brunori, capitano del Palermo, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione

Matteo Brunori, capitano e bomber del Palermo, ha festeggiato il suo compleanno con il primo gol stagionale, coronando una “serata perfetta” che ha coinciso anche con il compleanno del club. In un’intervista al Corriere dello Sport, Brunori racconta il suo legame profondo con Palermo, i sacrifici per raggiungere gli obiettivi e il ruolo fondamentale di Pippo Inzaghi nella gestione della squadra.

PALERMO – «Con questi colori ho vissuto gli ultimi 5 anni, fra momenti bellissimi e altri negativi che abbiamo superato insieme. Storia che continua, sono stati anni intensi e lo saranno ancora. Il meglio deve arrivare e la strada per coronare i nostri sogni è quella del lavoro che indica il mister».

LA SERIE C – «Allora partivamo per le trasferte in nave 2 giorni prima; i risultati e le strutture di oggi li potevamo solo sognare Ma è vivendo quei momenti che capisci quanto sia difficile mantenere ciò che abbiamo ora. Bisogna dare sempre di più per migliorare e rispondere a una città che ci dà tanto e pretende tanto».

UNA PIAZZA ESIGENTE – «Vero, l’ho vissuta in prima persona ma ogni giocatore quando firma per Palermo sa bene l’importanza della piazza che comporta anche pressioni. Ciascuno di noi deve essere bravo a trovare un equilibrio interno, i più esperti a far capire come gestire certe situazioni soprattutto nelle difficoltà. Ma l’attesa ti fa sentir vivo e spinge a dare il massimo. In più avere un panchina uno come Inzaghi aiuta: con la carriera che ha fatto, un suo consiglio ti fa riflettere e ti trasmette nuova carica». Inzaghi “premia” la continuità, confermando il 3-5-2 come modulo di base.

A SECCO PER 6 MESI – «Oggi ho una maturità diversa rispetto a qualche anno fa quando l’astinenza la soffrivo di più; certo, il gol è fondamentale, ti libera mentalmente ma non la stavo vivendo come un assillo. Sono contento di essermi sbloccato, c’ero già andato vicino, mi erano stati annullati 2 gol». Brunori sottolinea l’importanza del collettivo, ma sa che “un attaccante che segna aiuta a realizzare quell’obiettivo».

A POCHI GOL DA MICCOLI – «Sento spesso Fabrizio, ho con lui un bellissimo rapporto ma per me questo record non è la cosa principale. Diciamo che sarebbe un modo per entrare ancora di più in questa storia fantastica che sto vivendo. Ma sarei pronto a rinunciare ai miei gol per arrivare al sogno di tutti…».

NESSUN SCONTRO DIRETTO VINTO – «Dobbiamo alzare il livello e lo facciamo durante la settimana col lavoro; però abbiamo affrontato subito le più forti, e perso solo col Monza. Abbiamo la consapevolezza del nostro valore. È qualcosa che forse ci è mancato negli altri anni».