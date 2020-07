Paro: «Ci tenevamo a superare quota 40 punti, daremo sempre il meglio di noi stessi» – VIDEO

Matteo Paro, vice allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Parma. Le sue parole

Matteo Paro, vice allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Parma. Le sue parole.

OBIETTIVI – «I nostri obiettivi a salvezza raggiunta? Anzitutto ci tengo a sottolineare quanto sono contento per i ragazzi, perché hanno lavorato duro e si sono meritati tutto questo. Ci tenevamo a superare quota 40 punti, non era facile, soprattutto in questo periodo. La nostra mentalità però non cambierà da qui in avanti: faremo ciò che abbiamo sempre fatto, ovvero dare il meglio di noi stessi.»

JURC – «Era contento, volevamo tutti, fortemente, questo risultato. Siamo felicissimi».

CAMBI – «L’aiuto della panchina, giocando ogni tre giorni, è fondamentale. Chi è entrato nel secondo tempo ha fatto bene, così come chi è partito dall’inizio»

ERRORI IN DIFESA – «Si, credo che questo sia dovuto alla poca lucidità. Questa particolare fase del campionato, giocare d’estate con queste temperature, sta incidendo sicuramente. È qualcosa che, comunque, un pò tutte le squadre stanno soffrendo»