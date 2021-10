Matthaus: «Lautaro, il mio 10 è in buonissime spalle. Su Barella capitano...»

Lothar Matthaus ha parlato a La Gazzetta dello Sport dell’Inter, con particolare attenzione a Lautaro Martinez e Barella

RINNOVO LAUTARO – «Posso dire soltanto che il mio 10 è in buonissime spalle… Lautaro può giocare per tanti anni a Milano e sempre ad altissimo livello: gioca in una posizione diversa dalla mia, ma il numero in qualche modo ci lega. Già assieme a Lukaku è stato un giocatore eccellente, capace di aiutare il compagno e di segnare tantissimi gol. Anche con un partner d’attacco diverso non vedo problemi».

BARELLA – «Io amo davvero Barella, è il perfetto giocatore box to box, quello generoso che difende e poi lo trovi dall’altra parte in area. Ha una qualità e una mentalità che forse non hanno uguali nel calcio italiano: sono contento che stia all’Inter ma potrebbe giocare in tutte le squadre top d’Europa».