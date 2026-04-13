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Calciomercato

Matturro Genoa, in estate sarà addio? La decisione del Levante sul riscatto

Published

24 ore ago

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Matturro Genoa

Matturro Genoa, in estate sarà addio? La decisione del Levante sul riscatto del difensore uruguaiano: ecco quanto incasserebbe il Grifone

Il futuro di Alan Matturro appare sempre più lontano dal Genoa. Il difensore uruguaiano classe 2004, oggi al Levante in prestito, è destinato a restare in Spagna anche dopo questa stagione.

Matturro Genoa, il Levante vuole riscattarlo

Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Fabrizio Romano, il Levante ha a disposizione un’opzione d’acquisto da 12 milioni di euro e sarebbe molto soddisfatto del rendimento del centrale.

Su Matturro, però, non c’è solo il club spagnolo. Sempre secondo le stesse ricostruzioni, anche società di Premier League e Bundesliga starebbero seguendo con attenzione la sua crescita.

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PAROLE – «🚨 Il Levante ha una clausola di opzione d’acquisto da €12m per firmare Alan Matturro dal Genoa a titolo definitivo.
Il club è molto soddisfatto delle sue prestazioni, sta andando alla grande in prestito.
Club di Bundesliga e Premier League sono già interessati a lui. 🇺🇾».

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