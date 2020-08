Matuidi saluta la Juve: «Rimarrò sempre il tuo fan numero 14»

View this post on Instagram

Essere stato un membro della famiglia @juventus è un sogno che si avvera, un onore. Ho scoperto un'istituzione incredibile, compagni di squadra che sono diventati molto di più. Rimarrò sempre il tuo fan numero 1, o meglio il numero 14 🤍🖤. Grazie @juventus, grazie davvero 🙌🏾 . Avoir été un membre de la famille @juventus est un rêve devenu réalité, un honneur. J'ai découvert une institution incroyable, des coéquipiers qui sont devenus plus que cela. Je resterai toujours votre fan numéro 1, ou plutôt numéro 14 🤍🖤 Merci @juventus, merci vraiment 🙌🏾 #FinoAllaFine