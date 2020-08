Matuidi sul suo addio alla Juventus: «Il lockdown mi ha fatto capire tante cose»

Blaise Matuidi, ex centrocampista della Juve, ha rilasciato un’intervista a L’Equipe. Ecco le sue dichiarazioni al quotidiano francese

«Il lockdown mi ha fatto capire quanto dovrei pensare alla mia famiglia. Sapevo già che fosse la cosa più cara al mondo, ma dopo che mi sono ritrovato per due mesi chiuso in casa con mia moglie e i miei figli ho pensato a loro come mai mi era successo prima. Mi sono detto che dovevo pensare prima a loro e anche se in Italia stavano benissimo ho riflettuto molto sulla mia carriera e mi sono chiesto: “Cosa vuoi per loro?”. Era il momento di cambiare. La positività al Covid-19 mi ha fatto riflettere su tante cose, sul senso della vita».

