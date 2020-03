Mauri: «Riprendere gli allenamenti è un errore da non commettere. Su Inzaghi…»

Stefano Mauri ha parlato in esclusiva ai microfoni di Lazionews24. Queste le parole dell’ex capitano biancoceleste

ALLENAMENTI – «Credo che riprendere ora gli allenamenti sarebbe un errore da non commettere. Il calcio in Italia fa da termometro della popolazione, riprendere ora l’attività sportiva, a distanza di pochi giorni dalle disposizioni governative che ne hanno vietato la possibilità per i cittadini, potrebbe scaldare gli animi e dare un cattivo esempio. Qualora dovesse riprendere il campionato, probabilmente la data di inizio sarebbe intorno alla metà di maggio o più in là. Far riprendere ora l’attività vorrebbe dire far allenare per 40 o 50 giorni i giocatori senza mai giocare, e questo rischia di essere controproducente. Far allenare i calciatori in gruppi da 2 o 3 con pochi esercizi e con lavoro in palestra potrebbe influire a livello psicofisico. Per non parlare del rischio di infezione di uno di loro, che potrebbe attivare una nuova quarantena e quindi un ulteriore rinvio del campionato e quindi impossibile da concludere».