Mauro: «Alla Juve serve un Tevez. Pogba lo vedrei bene con Milinkovic»

Le parole di Massimo Mauro sul mercato dei bianconeri. «La squadra ha bisogno di essere rivitalizzata, di trovare nuovi leader»

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro ha parlato di Juventus e del mercato estivo dei bianconeri.

POGBA – «Bisogna vedere chi gli metti accanto. Con un Milinkovic sarebbe perfetto. Una cosa però è certa: non chiedetegli di fare il regista, come all’inizio della sua vita juventina. C’è un’altra cosa: deve giocare meno di fino di quanto pensi. Se la Juve lo prende, è per dominare fisicamente le partite, correre da un’area all’altra, cambiare il centrocampo di forza».

COSA SERVE ALLA JUVE – «Servirebbe un Tevez, che al City aveva fatto qualche panchina ma che alla Juve dominò. La squadra ha bisogno di essere rivitalizzata, di trovare nuovi leader».