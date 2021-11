Mauro duro: «Italia imbarazzante, non sapeva cosa fare. Abbiamo l’attacco del Sassuolo!»

Massimo Mauro sulle frequenze di Radio 24 ha criticato aspramente la partita giocata ieri dall’Italia contro l’Irlanda del Nord

ITALIA – «Questa squadra è diventata normale perchè non ha avuto un piano B, da campioni d’Europa ti affrontano in maniera diversa. Se qualcuno ti affronta solo per non farti fare gol, devi dire a qualcuno di dribblare, col passaggio non vai da nessuna parte. Il calcio italiano si dovrebbe fare la domanda sul perchè abbiamo l’attacco del Sassuolo, con tutto il rispetto per loro. I ragazzi sono stati straordinari fino ad ora, ieri non avevano testa per rischiare il dribbling, solo Berardi ci ha provato qualche volta. La spensieratezza i campioni d’Europa non possono averla, perciò se non sei abituato a giocarti Champions e scudetto, giocare con quella responsabilità è un’altra cosa. Bisogna trovare qualcosa di meglio per lo spareggio, se no è un casino. Era imbarazzante ieri, sembrava che non sapessero cosa fare. Giocare quella partita a marzo sarà difficilissimo, ci vuole una testa straordinaria».