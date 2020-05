Mazzoleni: «Io Var in Juve-Inter: a porte chiuse situazione irreale»

Parla l’arbitro Paolo Mazzoleni. Il fischietto racconta le sue sensazioni in Juventus-Inter dello scorso 8 marzo

Paolo Mazzoleni dall’anno prossimo non arbitrerà più per raggiunti limiti d’età. Il fischietto, addetto al Var in Juve-Inter dello scorso 8 marzo, una delle ultime partite disputate, ha parlato a Radio Sei, proprio della sfida di due mesi fa, all’Allianz Stadium.

«Io sono ottimista e mi piacerebbe tornare il prima possibile alla normalità e lo dico senza falsi moralismi: tornare a giocare regalerebbe ottimismo ma anche speranza a tuitti. A porte chiuse devo ammettere che la situazione era irreale. In Juve-Inter ad esempio si avvertiva una situazione molto anomala, i giocatori parevano spaventati. Ripresa? Sì, purché sia in totale sicurezza».