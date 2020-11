Buone notizie per la Francia: Kylian Mbappé ha ripreso gli allenamenti con la nazionale. Ma non scenderà in campo contro la Svezia

Buone notizie per la Francia. Kylian Mbappé ha ripreso gli allenamenti con la squadra, come testimoniato da una foto pubblicata su Twitter.

L’attaccante del Paris Saint-Germain, però, non verrà utilizzato in Nations League contro la Svezia. I francesi hanno già conquistato la qualificazione alla final four.