Mbappé Real Madrid, ultimatum dei Blancos al PSG: chiusura entro domani o nulla

Il Real Madrid avrebbe lanciato l’ultimatum al PSG per la trattativa Kylian Mbappé

Il Real Madrid è stanco di aspettare e avrebbe lanciato l’ultimatum al PSG per quanto riguarda l’affare Kylian Mbappé. Secondo quanto riportato da Le Parisien, infatti, il club spagnolo non vorrebbe più aspettare i francesi.

Il messaggio è chiaro: o si chiude entro domani o non si fa nulla. Le intenzioni del Real Madrid, infatti, sarebbero quelle di non far partire Mbappé per Reims e avere così il tempo per formalizzare l’acquisto.