Mbokazi Chicago Fire, il ct del Sudafrica Hugo Broos boccia il trasferimento del difensore 20enne: «Non è il posto giusto per crescere»

Mbokazi Sudafrica, il ct del Sudafrica Hugo Broos boccia il trasferimento del difensore 20enne: tra paragone con Kompany e il futuro in Europa

Il ct del Sudafrica, Hugo Broos, non nasconde la sua contrarietà per il trasferimento di Mbekezeli Mbokazi ai Chicago Fire. Nonostante la sconfitta per 1-0 contro l’Egitto nella seconda partita del girone di Coppa d’Africa, decisa da un gol di Salah, Broos ha elogiato la prestazione del giovane difensore 20enne, definendolo il migliore in campo. Mbokazi, autore di una prova impeccabile al centro della difesa, ha vinto tutti e otto i duelli in cui è stato coinvolto.

La prestazione ha rafforzato la convinzione di Broos che il trasferimento del giocatore negli Stati Uniti, per una cifra di circa 53 milioni di Rand e con un contratto quinquennale, non sia la scelta giusta per la sua crescita. In conferenza stampa, il ct belga ha paragonato il potenziale di Mbokazi a quello di Vincent Kompany, leggenda del Manchester City e attuale allenatore del Bayern Monaco, che Broos ha allenato da giovane all’Anderlecht.

«Non fraintendetemi, non voglio paragonare Mbokazi a Kompany, affatto, ma vedo le stesse cose», ha dichiarato Broos. «Anche Kompany era sicuro di sé a quell’età, ma aveva bisogno di qualcos’altro. I suoi primi due anni li ha passati all’Amburgo. Lì gli hanno insegnato come vivere e quale doveva essere il suo atteggiamento da professionista, poi è andato al City ed è diventato un giocatore fantastico. Questo è qualcosa che può succedere anche a Mbokazi. Pertanto, ripeto, Chicago non è il posto giusto».

Secondo Broos, Mbokazi dovrebbe puntare a un campionato europeo di livello superiore, come la Ligue 1 francese o la Liga spagnola (anche in squadre non di prima fascia come Real o Barcellona), per confrontarsi con avversari più forti e migliorare ulteriormente le sue già eccellenti qualità. Il ct ritiene che il livello del giovane difensore sia già molto alto e che un’esperienza in Europa possa solo accrescerne il valore.

Il Sudafrica si prepara ora alla sfida decisiva contro lo Zimbabwe, ultima partita del girone, con in palio la qualificazione alla fase a eliminazione diretta.

