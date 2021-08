McKennie ai saluti? Per la Juve non è incedibile. I dettagli

McKennie in uscita? La Juventus valuta offerte. Ultimissime sul futuro del centrocampista statunitense classe 1998

Dopo una sola stagione la Juventus potrebbe privarsi di Weston McKennie. Come riferito da Sky Sport, nonostante il recente riscatto e il contratto in scadenza nel 2025, il club bianconero starebbe valutando alcune delle offerte provenienti dall’estero per il centrocampista classe 1998.

McKennie non è considerato incedibile dalle parti della Continassa e la Juve potrebbe lasciarlo partire di fronte a un’offerta importante. Una notizia, quest’ultima, arrivata dopo l’ufficialità dell’arrivo di Manuel Locatelli.