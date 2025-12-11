McKennie Juve, è ormai insostituibile! E’ cuore e anima dei bianconeri: Spalletti non può fare a meno di lui | Upload – VIDEO di Andrea Bargione

McKennie Juve, il texano è insostituibile! kui è cuore e anima della Vecchia Signora: ora Spalletti non può più fare a meno di lui – VIDEO

La notte di Champions ha detto tutto

(Inviato allo Stadium) – Contro il Pafos è arrivata la conferma definitiva: la Juventus non può più fare a meno di Weston McKennie. Il gol che ha sbloccato la partita è solo il simbolo di un rendimento che, settimana dopo settimana, ha trasformato il texano nel perno tattico di Luciano Spalletti.

L’analisi di Andrea Bargione

Nella nuova puntata di Upload, registrata fuori dall’Allianz Stadium, Bargione sottolinea l’evoluzione del numero 16:

Giocatore moderno : dinamico, duttile, capace di coprire tutto il campo.

: dinamico, duttile, capace di coprire tutto il campo. Inserimenti decisivi : sempre pronto in zona gol.

: sempre pronto in zona gol. Versatilità totale: esterno, incursore o mediano, con la stessa efficacia.

Da esubero a colonna portante

I tempi in cui McKennie sembrava destinato a partire sono lontani. Oggi è un elemento imprescindibile: porta fisicità, legge i momenti della gara e dà coraggio alla squadra. Quando lui gira, la Juve trova equilibrio e sostanza.

Il verdetto

Per Bargione non ci sono dubbi: McKennie è l’uomo in più di questa Juventus, il giocatore che Spalletti non rinuncia mai a schierare quando la posta in palio si alza.

