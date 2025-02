McKennie Juve, pronto il piano per il rinnovo del contratto. In arrivo un prolungamento da top! Tutti i dettagli

McKennie Juve, sarebbe pronto il piano per il rinnovo! In arrivo un prolungamento da giocatore top! Le ultimissime

Secondo quanto riferito da Tuttosport, ora in casa Juventus si sta pensando a blindare Weston McKennie con il rinnovo di contratto. Un prolungamento per l’americano fino all’estate del 2028 (o anche 2029), con ritocco all’ingaggio verso l’alto.

In pochi mesi è tornato ad essere un elemento insostituibile in bianconero, anche per il neo tecnico Thiago Motta. E adesso i bianconeri vogliono ricompensarlo, ritoccando in alto lo stipendio dagli attuali 2,8 fino a 3/3,5 milioni di euro.