Medel: «Futuro Vidal? Muore dalla voglia di giocare al Boca Juniors»

Gary Medel non ha dubbi: Arturo Vidal, centrocampista del Barcellona e obiettivo dell’Inter, sogna di vestire la maglia del Boca Juniors

Niente Inter nel futuro di Arturo Vidal: il centrocampista cileno vuole trasferirsi al Boca Juniors. Questa l’incredibile rivelazione di Gary Medel ai microfoni di Radio Continental. Ecco le parole del giocatore del Bologna sul connazionale.

«Muore dalla voglia di andare al Boca Juniors. on o senza di me, vorrebbe tanto giocare lì. Ama il Boca e lo segue sui social. È l’unico che segue l’Argentina e muore dalla voglia di misurarsi in quel campionato. Il Boca ha una grandezza in Europa che non si può nemmeno immaginare..».