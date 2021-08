Dal Portogallo: Mendes offre Sergio Oliveira alla Roma. C’è un ostacolo non indifferente che complica la trattativa

Secondo quanto riportato da A Bola, Jorge Mendes, agente tra gli altri di Sergio Oliveira, avrebbe offerto il suo assistito alla Roma. Il centrocampista portoghese, che in passato era stato accostato anche alla Fiorentina, non sembra gradire però la destinazione.

Il giocatore ha fatto sapere infatti che prenderà in considerazione eventuali trasferimenti in altri club solo se questi giocano la Champions League. Per questo motivo l’operazione risulta già in partenza molto complessa.