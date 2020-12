Mercato Bologna: almeno due colpi per rilanciarsi. I dettagli

Cosa serve al Bologna sul mercato? Sinisa Mihajlovic pronto a scrivere la letterina a Babbo Saputo

Il Bologna ha pareggiato in extremis contro l’Atalanta dimostrando grande carattere ma la squadra in queste prime 14 giornate ha evidenziato delle evidenti lacune, soprattutto nella fase difensiva. Serve un difensore centrale. Tomiyasu sta facendo bene al centro, Danilo non è più giovanissimo. Mancano delle alternative di spessore e investire su un nuovo difensore centrale potrebbe essere cosa buona e giusta.

Secondo colpo: un centravanti. Il Bologna si aggrappa ancora a Palacio ma le polveri sono bagnate. Santander è ko e un nuovo centravanti che possa far rifiatare Palacio e offrire un’alternativa più lì davanti potrebbe far comodo a Sinisa Mihajlovic.