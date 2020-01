Mercato Brescia, Saponara ma non solo. Le possibili alternative

Mercato Brescia, Saponara il profilo preferito per rinforzare la squadra. Frattesi e Benassi le due alternative

Si muove il mercato del Brescia. La squadra di Corini vuole rinforzarsi per disputare un girone di ritorno adatto per guadagnarsi la difficile salvezza in Serie A. La Gazzetta dello Sport fa i nomi dei possibili acquisti delle Rondinelle.

Il profilo preferito è quello di Saponara, che non ha trovato grande spazio al Genoa in questa prima fase di stagione. Qualora la trattativa per lui non fosse semplice, la dirigenza si tufferebbe su Frattesi o Benassi.