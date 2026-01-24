Mercato Como: no secco al Marsiglia! I lariani fanno muro per la cessione del loro big, ecco cos’è successo nelle ultime ore

Mercato Como: i lariani hanno detto no al Marsiglia, che era interessato a questo big della rosa di De Zerbi. Cosa è successo

Le sirene della Ligue 1 suonano forte sulle rive del lago, ma il Como non ha alcuna intenzione di ascoltarle. La società lariana ha alzato un muro invalicabile attorno a uno dei suoi talenti più cristallini, rispedendo al mittente un tentativo concreto arrivato dalla Francia nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’Olympique Marsiglia ha bussato alla porta del club biancoblu per cercare di strappare Lucas Da Cunha alla Serie A, ma la risposta della dirigenza è stata categorica: il giocatore non si muove.

Il “no” a De Zerbi e l’importanza tattica

L’interesse del club francese si è scontrato con la volontà ferrea del Como di non privarsi dei suoi migliori elementi a stagione in corso. Per Cesc Fàbregas, Da Cunha è semplicemente intoccabile. Il fantasista francese classe 2001 è considerato un “giocatore chiave” per gli equilibri tattici dei lariani. La sua abilità nell’uno contro uno e la visione di gioco lo rendono l’interprete perfetto per il credo calcistico dell’ex campione del mondo.

Messaggio al campionato: il Como fa sul serio

La decisione di rifiutare l’offerta dell’Olympique Marsiglia non è solo una scelta tecnica, ma anche un segnale di forza societaria. Il Como, forte della solidità della proprietà Hartono, non ha necessità di vendere per fare cassa. Dichiarare Da Cunha “incedibile” significa voler consolidare il progetto sportivo e puntare a obiettivi ambiziosi. Fàbregas ha messo il veto alla cessione: per continuare a stupire in Serie A, il talento del numero 33 è imprescindibile. Il Marsiglia dovrà dunque guardare altrove: il gioiello francese resta a casa, pronto a continuare a illuminare il “Sinigaglia”.