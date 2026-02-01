Mercato Cremonese, affare Thorsby ai dettagli: il centrocampista verso l’ok dal Genoa

Mercato Cremonese, vicinissimo il colpo Thorsby: accordo in chiusura con il Genoa! Tutti gli ultimi aggiornamenti

La Cremonese è vicina a chiudere un nuovo colpo per il centrocampo. La società grigiorossa sta infatti lavorando agli ultimi dettagli per portare alla corte di Davide Nicola Morten Thorsby, profilo individuato per dare maggiore sostanza e dinamismo alla mediana.

Il centrocampista norvegese, attualmente al Genoa, è ormai a un passo dal trasferimento. Le parti stanno definendo gli accordi finali e l’operazione potrebbe essere ufficializzata a breve, consegnando a Nicola un rinforzo importante in vista della seconda parte di stagione.

Thorsby, 29 anni, ha collezionato 13 presenze in questo campionato, di cui 8 da titolare, mettendo a segno anche due reti: la prima contro il Torino e la seconda nel successo per 2-1 sull’Hellas Verona. Numeri che confermano la sua utilità e il suo impatto, qualità che la Cremonese spera di sfruttare al più presto. Lo riporta Di Marzio.

