Mercato Fiorentina, nome a SORPRESA in casa viola! Può essere lui il sostituto di Comuzzo? Le ultime

Mercato Fiorentina, spunta un nome a sorpresa sul mercato: possibile erede di Comuzzo? Le ultimissime novità

La Fiorentina sta vivendo un momento complicato: ultima in classifica e con la peggior difesa della Serie A, ha raccolto appena 5 punti subendo 18 reti nelle prime 11 giornate. La società ha deciso di cambiare guida tecnica, affidando la panchina a Paolo Vanoli dopo l’esonero di Stefano Pioli, con la speranza che il nuovo allenatore riesca a dare una svolta sul campo in attesa di rinforzi dal mercato invernale.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Roberto Goretti sta monitorando con attenzione il difensore portoghese Diogo Leite, 25 anni, attualmente all’Union Berlino e in scadenza di contratto a giugno. Tra i profili seguiti figura anche lo spagnolo Pablo Marì, altro centrale che potrebbe rappresentare un’opportunità a parametro zero.

Le alternative portano invece in Premier League, con due nomi dal Chelsea: il giovane inglese Josh Acheampong, classe 2006, e il francese Alex Disasi, classe 1998 ed ex Monaco. Sul fronte delle uscite, resta possibile una cessione importante: Pietro Comuzzo, difensore italiano classe 2005, oggi impegnato con la Nazionale Under 21 in Polonia, potrebbe lasciare Firenze a fronte di un’offerta significativa.

LEGGI ANCHE – Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

