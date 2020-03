Mercato Fiorentina, Pezzella potrebbe salutare: Napoli interessato

La Fiorentina sta valutando l’addio di German Pezzella in estate: sulle tracce del difensore c’è sempre il Napoli. Le ultime

La Fiorentina ha approfittato della pausa forzata per fare alcune riflessioni in ottica calciomercato, in vista della prossima stagione. Il Corriere dello Sport, infatti, riporta un’indiscrezione sul futuro di German Pezzella.

Secondo il quotidiano, la Fiorentina starebbe valutando la cessione nel mercato estivo per motivi tecnici: da tempo si registra l’interesse del Napoli, che potrebbe pensare a lui per rimpiazzare il possibile partente Koulibaly.