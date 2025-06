Mercato Inter, l’Arabia bussa alla porta per Bastoni: maxi offerta dall’Al Nassr! I nerazzurri fanno muro e rispondo con una richiesta monstre

Mercato Inter, l’Arabia bussa alla porta per Bastoni: maxi offerta dall’Al Nassr! I nerazzurri fanno muro e rispondo così

Le sirene dell’Arabia Saudita continuano ad accendersi prendendo di mira il mercato Inter. Dopo la corte dell’Al Hilal per Simone Inzaghi e per Nicolò Barella, un altro club saudita pare esser disposto a fare follie pur di acquistare Alessandro Bastoni. Si tratta dell’Al Nassr. A riferire dell’interesse della squadra araba per il centrale nerazzurro è Sky Sport CH.

I sauditi hanno individuato nel centrale nerazzurro l’obiettivo prioritario per rinforzare il reparto arretrato. Sebbene l’Al-Nassr non abbia ancora contattato l’entourage del giocatore, l’idea della squadra è quella di mettere sul tavolo del calciatore una super offerta per un quinquennale a 20 milioni di euro netti a stagione. I nerazzurri, dal canto loro, non hanno intenzione di privarsi del centrale azzurro e non accetterebbero di venderlo per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro.