Mercato Inter, in estate sarà asta per Muharemovic! Chi in pole per il difensore del Sassuolo? L’indizio dalle parole di Carnevali

Tarik Muharemovic continua a essere uno dei profili seguiti con maggiore attenzione dall’Inter per rinforzare la difesa della prossima stagione. Il centrale del Sassuolo, protagonista di un’annata molto positiva, è finito da tempo nel mirino di diversi club italiani e stranieri, e il suo nome viene ormai indicato come uno dei più caldi del prossimo mercato estivo. Il Corriere dello Sport parla apertamente di un’asta già partita attorno al giocatore, mentre Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, ha confermato nelle ultime ore che sul difensore non si sta parlando soltanto con l’Inter, ma con diverse società. Un passaggio che certifica come la concorrenza sia reale e forte.

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Muharemovic Inter, il Sassuolo apre l’asta e fissa una valutazione elevata

Il dato più rilevante riguarda proprio la valutazione del cartellino. Le ricostruzioni uscite negli ultimi giorni collocano il prezzo di Muharemovic tra i 30 e i 35 milioni di euro, una cifra alta ma coerente con la crescita del calciatore, con la sua età e con il peso della clausola sulla futura rivendita favorevole alla Juventus, che conserva il 50% dell’incasso. Anche per questo il Sassuolo non ha alcuna intenzione di svendere il proprio difensore. Il giocatore, classe 2003, ha disputato una stagione di grande continuità e viene considerato uno dei prospetti più interessanti emersi in Serie A nel suo ruolo. Le fonti di mercato sottolineano inoltre che il contratto lungo con il Sassuolo toglie ulteriore pressione al club emiliano, che può permettersi di trattare da una posizione di forza.

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Muharemovic Inter, i nerazzurri restano in corsa ma la concorrenza è concreta

L’Inter resta una delle società più attive sul giocatore e, secondo diverse ricostruzioni, sarebbe ancora tra le favorite nella corsa al bosniaco. Tuttavia, le dichiarazioni di Carnevali confermano che la partita è tutt’altro che chiusa. Oltre ai nerazzurri, attorno a Muharemovic si muovono infatti anche altri club, compresi alcuni interessati dall’estero. Per questo motivo, il prossimo passo sarà decisivo: l’Inter dovrà capire se affondare davvero il colpo o se virare su altri obiettivi. La sensazione è che il difensore del Sassuolo sia destinato a cambiare maglia in estate, ma il club che riuscirà a chiudere l’operazione dovrà presentarsi con un’offerta importante e in tempi rapidi.