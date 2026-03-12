Mercato Inter, il centrocampo si rifà il look! Pronto il ritorno di fiamma per Koné e c’è l’ok di Chivu per un altro colpo! Sarà rivoluzione in estate

L’Inter di Cristian Chivu resta totalmente concentrata sul finale di stagione e sulla corsa allo Scudetto. L’obiettivo immediato è chiaro: chiudere il campionato nel modo migliore e trasformare il vantaggio accumulato in un titolo che avrebbe un peso enorme. Allo stesso tempo, però, il club sta già lavorando sottotraccia anche sulla prossima annata. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il futuro interista è già cominciato, perché la dirigenza sa bene che la rosa attuale andrà ritoccata in modo significativo. Alcuni addii sembrano inevitabili per ragioni anagrafiche o contrattuali, ma potrebbero esserci anche partenze meno scontate, in un’estate che si annuncia molto movimentata.

Chivu chiede un’Inter più fisica e affamata

L’idea della società è quella di costruire una squadra più intensa, più robusta e con maggiore freschezza atletica, in linea con le richieste dello stesso Chivu. Il tecnico vuole un gruppo più “tosto”, in grado di reggere meglio i duelli e di avere più impatto soprattutto nelle zone decisive del campo. Per questo la dirigenza starebbe ragionando su rinforzi in aree precise: centrocampo, difesa e perfino porta. In mezzo al campo, in particolare, l’intenzione sarebbe quella di aggiungere chili, centimetri e capacità di strappo, caratteristiche considerate fondamentali per alzare il livello competitivo. L’Inter vuole quindi rinnovarsi senza perdere identità, cercando di aprire un nuovo ciclo che possa nascere dalle basi lasciate da un gruppo che, negli ultimi anni, ha regalato tante soddisfazioni ma ha anche mostrato qualche segnale di logoramento.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Koné resta un obiettivo, Stankovic jr è la mossa già pronta

Sempre secondo la ricostruzione della rosea, uno dei nomi più graditi a Chivu per la mediana resta Manu Koné, centrocampista francese della Roma, profilo apprezzato per forza fisica, dinamismo e capacità di abbinare quantità e qualità. L’Inter non avrebbe mai smesso di seguirlo e potrebbe tornare a farsi avanti nei prossimi mesi, anche approfittando delle necessità del club giallorosso sul piano economico. Accanto a questa pista, c’è poi una mossa considerata già ben impostata: il club sarebbe infatti pronto a investire 25 milioni di euro per riportare a casa Aleksandar Stankovic, giovane centrocampista serbo classe 2005, figlio d’arte e talento su cui la società crede molto. L’idea è quella di aggiungere alla rosa un prospetto di alto profilo, pronto a crescere all’interno del nuovo progetto nerazzurro.